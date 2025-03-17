Курск, 17 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Курская область обратилась к другим регионам с просьбой помочь с восстановлением памятников Великой Отечественной войны к 80-летию Победы. Об этом 17 марта сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности».

Виталий Аньков/РИА Новости

«Мы не просто регион, где, по сути, врагу был сломан хребет. На этой же земле внуки и правнуки героев вновь бьются с неонацизмом», — подчеркнул он.

Хинштейн отметил, что уже ведётся работа по подготовке к празднованию 80-летия Победы, фронтовики получают выплаты.

«Ещё одно решение, не имеющее аналогов, — приведём в порядок все воинские мемориалы, обелиски. Не за счёт регионального бюджета — а с помощью Российского военно-исторического общества. Обратились к другим регионам с просьбой помочь области в восстановлении памятников. Благодарен коллегам, что поддержали и через РВИО направляют средства. Одной из первых была Ленинградская область, Самарская также направит средства», — сообщил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта российские военные освободили город Суджу в Курской области, а также населённые пункты Меловой и Подол, а 15 марта — Рубанщину и Заолешенку, расположенные в непосредственной близости от Суджи.

15 марта Хинштейн сообщил, что разрушенный в результате атаки со стороны ВСУ краеведческий музей в Судже будет восстановлен. Он назвал удар по музею не просто ударом по архитектуре, но и по истории, культуре и памяти. Хинштейн отметил, что особо ценные экспонаты были заранее вывезены и размещены в фондохранилищах Курского областного краеведческого музея. Среди них предметы из коллекции живописи, археологически артефакты, редкие книги и другие. Суммарно было спасено 457 экспонатов.