Москва, 17 марта, 2025, 12:58 — ИА Регнум. В России назвали лучшие регионы по уровню жизни людей старше 55 лет, первые места достались Москве и Санкт-Петербургу. Об этом 17 марта написала газета «Коммерсант».

Кирилл Зыков/РИА Новости

Результаты исследовательского проекта «Если быть точным» основаны на четырех главных критериях: ожидаемая продолжительность жизни, доля пожилых людей с доходами ниже прожиточного минимума, доля работающих пенсионеров и доля тех, кто посещает культурные мероприятия.

Ключевым показателем для анализа стала ожидаемая продолжительность жизни после 55 лет. В 2023 году этот показатель по стране был равен 24,5 года. При этом в Москве и Санкт-Петербурге он превышал 29,8 и 26,5 года соответственно.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в беседе с изданием подчеркнула, что более 1 тыс. жителей города уже отметили свое 100-летие. Она напомнила о существовании проекта «Московское долголетие», который с 2018 года объединяет оздоровительные, образовательные и досуговые мероприятия для пожилых жителей города.

«Столица располагает к активному образу жизни и долголетию», — отметила Ракова.

Исследователи выяснили, что самое низкое качество жизни людей старше 55 лет наблюдается в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. В кавказских республиках основной проблемой стала высокая доля бедного населения старше трудоспособного возраста: 26,4% в Чечне и 21,2% в Ингушетии. В Забайкальском крае зафиксировали низкую ожидаемую продолжительность жизни 55-летних — всего 21,1 года.

Ранее, 23 января, Агентство стратегических инициатив (АСИ) обнародовало рейтинг российских регионов — лидеров по качеству жизни, первые строчки которого заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В топ-10 также вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Сахалинская область, Тульская и Нижегородская области, Республика Башкортостан.

Ранее на заседании наблюдательного совета АСИ президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо создать комплекс передовых инструментов, которые поднимут уровень качества жизни в малых городах. Он уточнил, что имеет в виду, в частности, развитие моделей образования и медицины, улучшение экологии, создание современной среды для жизни.