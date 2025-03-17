Париж, 17 марта, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть во Францию статую Свободы, подаренную американцам в XIX веке. Об этом сообщила газета Politico.

Wang Ying/Zuma/TASS

«Мы подарили ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете. Здесь, дома, ей будет хорошо», — заявил политик 16 марта на конференции левоцентристской партии «Общественное место».

Глюксман аргументировал свое требование тем, что США «начали политику сближения» с Россией. Он также заявил, что поддерживает киевский режим.

Статую Свободы создал француз Огюст Бартольди. Ее подарили США в качестве символа дружбы, свободы и демократии. Монумент открыли в октябре 1886 года в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Михаил Шеремет в октябре 2023 года предложил перенести статую Свободы в Россию. По его мнению, США паразитируют на других странах, превратились в деспота, а потому утратили право считаться оплотом демократии. Россия бросила вызов американцам и стала символом свободы, заявил депутат.

Напряженность в российско-американских отношениях начала снижаться после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями Москвы и Вашингтона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта подчеркнул, что пока еще даже не началась работа по преодолению проблем и противоречий в американо-российских отношениях. Но Москва ценит шаги Вашингтона, направленные на нормализацию диалога между странами.