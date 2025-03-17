Киев, 17 марта, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) украинских формирований сбивают порядка половины собственных самолетов и вертолетов. Об этом 17 марта заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Воздушные силы ВС Украины

«Около половины самолетов и вертолетов у нас сбивается собственной ПВО», — написала она в своем Telegram-канале.

Таким образом депутат Рады прокомментировала сообщение о присвоении звания Героя Украины летчику Алексею Месю, одним из первых освоившему американские истребители F-16, которого сбила «собственная ПВО».

Безуглая также напомнила, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ранее пообещал опубликовать результаты расследования этого инцидента, говоря о том, что их не станут скрывать.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 14 февраля написала, что украинские военные ошибочно сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot поставленный США американский истребитель F-16. Отмечалось, что официального подтверждения этой информации от украинской стороны не последовало.

Безуглая в конце августа 2024 года обвинила власти Украины в сокрытии данных о сбитом из-за собственной ошибки F-16. По ее словам, это был уже как минимум третий случай, когда украинские силы ПВО сбивали собственные самолеты.

Позднее в этот же день газета The Washington Post назвала потерю Украиной истребителя F-16 и пилота Меся серьёзным ударом для Киева. Уточнялось, что погибший летчик являлся одним из шести украинских пилотов, которых обучали управлять истребителями этой модели.