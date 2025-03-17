Москва, 17 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Операторы аренды электросамокатов и велосипедов в Москве приостановили прокат из-за непогоды. Об этом 17 марта сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Департамент сообщил, что с возвращением плюсовой температуры сервисы аренды возобновят работу. Кроме того, Дептранс порекомендовал владельцам личных самокатов и велосипедов пока воздержаться от поездок на этих видах транспорта.

«Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта в 13 городах Подмосковья стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов. К 15 марта количество городов с работающим прокатом увеличилось до 39. Операторы обновили парк и подготовили к сезону 50 тыс. самокатов и 2 тыс. электровелосипедов.

В Москве и Московской области 16 марта на три дня ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.