Ростов-на-Дону, 17 марта, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Замгубернатора Ростовской области и министра финансов региона Лилию Федотову уволили. Об этом 17 марта заявил замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин.

Эрик Романенко/ТАСС Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова

«С Федотовой служебный контракт расторгнут в связи с окончанием срока его действия», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Ранее в начале февраля против Федотовой было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным СК, чиновница нанесла бюджету области 1,9 млрд рублей ущерба, необоснованно взяв в 2020 году кредит на нужды региона в коммерческом банке, хотя в бюджете были свободные деньги.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля Федотова отказалась признать вину по делу о превышении полномочий после допроса. Чиновница также пообещала не скрываться от следствия.

Ленинский суд Ростова-на-Дону 4 февраля арестовал Федотову на два месяца. Отмечается, что следователь ходатайствовал о заключении подозреваемой под стражу, так как ранее вице-губернатор выезжала за границу, а ее сын живет с семьей в Испании.

На следующий день партия «Единая Россия» также приостановила ее членство в объединении.