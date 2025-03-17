Брюссель, 17 марта, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Совет Евросоюза утвердил выплату Киеву очередного транша макрофинансовой помощи на 3,5 млрд евро. Об этом говорится в распространенном 17 марта заявлении Совета.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украина в скором времени получит около 3,5 млрд евро после того, как Совет одобрил третью выплату безвозмездных грантов и кредитов в рамках Украинского фонда», — указано в заявлении.

С учетом третьего транша суммарно за счет фонда киевский режим получит порядка 20 млрд евро.

Уточняется, что новую выплату Совет утвердил, так как Украина выполнила 13 шагов для ее получения, в числе которых, например, реформы по увеличению использования возобновляемых источников энергии, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что союзу необходимо согласовать множество деталей до утверждения предложения по оказанию помощи Украине на сумму 40 млрд евро. На состоявшемся 6 марта саммите ЕС, где этот план не был утвержден, было принято решение решить вопрос как можно быстрее, добавила она.

Издание Euractiv ранее написало, что Брюссель намерен создать добровольный фонд помощи Украине, работающий в обход вето Венгрии. По словам автора статьи, страны организации будут участвовать в помощи Украине в зависимости от своего экономического веса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 марта отметила, что Евросоюз сознательно подпитывает эскалацию украинского конфликта. ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым отдаляя перспективу диалога по мирному урегулированию, подчеркнула она.