Киев, 17 марта, 2025, 12:59 — ИА Регнум. У киевского режима имеются три красные линии на предстоящих переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 17 марта заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий», — отметил он в интервью «РБК-Украина».

Также, по словам главы украинского МИД, лишь граждане вправе решать судьбу участия государства в различных объединениях и альянсах. Таким образом, Украина не намерена фиксировать отказ от вступления в НАТО и Евросоюз.

Третий ультиматум касается обороноспособности страны. Сибига подчеркнул, что Украина не согласится на сокращение вооружения и прочие ограничения для армии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность признания Украиной уступки территории ради заключения мирного соглашения. Украинский политик считает, что завершение конфликта не на условиях Киева будет временным и «люди захотят восстановить справедливость».

Позднее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении, добавил он.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.