Сибига обозначил три красные линии Киева на переговорах
Киев, 17 марта, 2025, 12:59 — ИА Регнум. У киевского режима имеются три красные линии на предстоящих переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 17 марта заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий», — отметил он в интервью «РБК-Украина».
Также, по словам главы украинского МИД, лишь граждане вправе решать судьбу участия государства в различных объединениях и альянсах. Таким образом, Украина не намерена фиксировать отказ от вступления в НАТО и Евросоюз.
Третий ультиматум касается обороноспособности страны. Сибига подчеркнул, что Украина не согласится на сокращение вооружения и прочие ограничения для армии.
Как сообщало ИА Регнум, в начале марта глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность признания Украиной уступки территории ради заключения мирного соглашения. Украинский политик считает, что завершение конфликта не на условиях Киева будет временным и «люди захотят восстановить справедливость».
Позднее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении, добавил он.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.