Брюссель, 17 марта, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Европейскому союзу необходимо согласовать множество деталей до утверждения предложения по оказанию помощи Украине на сумму 40 млрд евро. Об этом 17 марта заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть общая политическая поддержка [решения по оказанию помощи ЕС Украине], но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их», — рассказала она журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

При этом Каллас отметила, что на состоявшемся 6 марта саммите ЕС, где этот план также не был утвержден, было принято решение решить вопрос как можно быстрее. Глава евродипломатии пообещала разрешить все проблемы по этому плану максимально быстро.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна на встрече глав МИД стран ЕС выступит против продолжения оказания помощи Украине. По его словам, сообщество из-за выступающих за продолжение конфликта либеральных европейских политиков оказалось в международной изоляции.

Издание Euractiv написало, что Брюссель намерен создать добровольный фонд помощи Украине, работающий в обход вето Венгрии. По словам автора статьи, страны организации будут участвовать в помощи Украине в зависимости от своего экономического веса.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Российский лидер также указывал на то, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.