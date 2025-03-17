Москва, 17 марта, 2025, 12:47 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, получившим ранения, которые не дают им продолжать военную службу, а также членам семей погибших военнослужащих и добровольцев. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что сейчас нет законодательных ограничений на максимальную продолжительность срока выплаты, из-за чего получателям приходится ожидать выплат в течение долгого времени. Благодаря нововведениям профильное ведомство должно будет рассматривать заявки с полным пакетом документов в течение максимум 15 дней. После подтверждения полноты комплекта документов выплата будет производиться в срок, не превышающий указанный.

«Единая Россия» последовательно обеспечивает неукоснительное выполнение всех предусмотренных законом гарантий и обязательств перед участниками СВО. Мы внесли законопроект, который закрепит обязательный 15-дневный срок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца и такой же срок выплаты пособия получившим военную травму, увечье или заболевание, препятствующие продолжению военной службы», — отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

В случае принятия закона, органам власти, в которых предусмотрена военная служба, предстоит привести документы в соответствие с требованиями закона.

6 марта президент России Владимир Путин провел встречу с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Он назвал помощь участникам специальной военной операции миссией, данной Богом, и пообещал расширить меры поддержки как самих военных, так и членов их семей. В частности, глава государства подчеркнул необходимость введения минимальных региональных норм поддержки. При этом он отметил, что в российских регионах активно развернута работа по поддержке участников спецоперации и их родных, губернаторы работают с душой, все «заряжены».

По данным на январь 2025 года, всего в России принято 124 закона, которые направлены на поддержку участников спецоперации и членов их семей. При этом в Госдуме заявили о необходимости на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин заявил, что выплаты бойцам, защищающим Курскую область, следует повысить до уровня доходов участников специальной военной операции. Ранее, в январе 2024 года, президент подписал распоряжение, согласно которому участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.