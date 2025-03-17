Судак, Крым, 17 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. В Крыму стартовал второй форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации «Таврида. АРТ».

Минпросвещения России

Трехдневный форум начал свою работу 15 марта. Мероприятие проходит в Академии творческих индустрий «Меганом». Оно объединило учителей школ, педагогов вузов и колледжей, воспитателей детских садов со всей России.

Как отметил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев Всероссийское сообщество наставников-просветителей объединяет 1800 педагогов по всей России.

«В своих аккаунтах в социальных сетях вы создаете важный и интересный просветительский контент. Наша общая задача — объединить усилия с целью разработки единого информационного пространства для учителей, школьников, студентов и родителей нашей большой страны», — заявил Бугаев, обращаясь к участникам мероприятия.

На площадке Академии «Меганом» присутствуют около 130 наставников-просветителей из 39 регионов России. В мероприятии участвуют педагоги, которые не только преподают в учебных заведениях, но и выступают лидерами общественного мнения и ведут просветительскую работу в социальных медиа. Участники сообщества в своих пабликах рассказывают о российском образовании, делятся наиболее эффективными педагогическими практиками и познавательными фактами.

Минпросвещения России

Участие в форуме помогает развивать навыки работы с медиатехнологиями для эффективной трансляции традиционных ценностей через социальные сети. Педагогам помогают 13 экспертов, в том числе наставник-просветитель и учитель истории Александр Оджо, блогер-миллионник, куратор телепроекта «Классная тема!», учитель английского языка Андрей Федотов, координатор Всероссийского сообщества наставников-просветителей Юлия Малышевская.

Эксперт Оджо назвал крайне важным проведение просветительской деятельности в онлайн-формате. Он подчеркнул, что в новых медиа очень большая аудитория, тогда как в классе обычно 25 человек.

«Я лично буду знакомить коллег с чатологией и комьюнити-менеджментом — мы будем говорить о том, как вести сообщества и чаты. Также я познакомлю педагогов с государственными пабликами, социальными медиа и возможностями учителей-блогеров. И кроме этого, конечно же, будем говорить о воспитательном элементе того, что мы с вами транслируем в социальных сетях», — отметил Оджо.

Эксперты на лекциях знакомят педагогов с работой мессенджеров, этикетом ведения диалогов, с информационными инструментами. Профессионалы делятся с участниками секретами создания контента под алгоритмы социальных сетей и повышения охвата.

Благодаря полученным навыкам наставники-просветители смогут создавать вовлекающий образовательный контент в соцсетях, используя их как платформу для воспитания, передачи знаний и трансляции государственных ценностей. Программа объединит наставников-просветителей в единое медиапространство, где педагоги смогут создавать свою образовательную повестку в медиасреде.

Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей «Таврида. АРТ» проводит при поддержке Министерства просвещения РФ. Организация развивает арт-кластер «Таврида» — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства. Платформа объединяет летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ», федеральную сеть арт-резиденций. Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» и реализуются с 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» в Крыму пройдет в начале августа. В начале марта открылась регистрация участников мероприятия. В фестивале смогут принять участие россияне от семи лет.