Москва, 17 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки попытаются ослабить Россию, используя «внутренних перебежчиков» среди российской элиты. Такое мнение высказал преподаватель кафедры политической теории МГИМО МИД России Олег Яновский.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Политолог 16 марта прокомментировал интервью профессора Гуверевского института Стенфдорда газете The New Yorker, автора трехтомника-биографии Иосифа Сталина Стивена Коткина. Яновский назвал его ключевым русистом и штатным «кремленологом» внешнеполитического истеблишмента США.

Коткин предложил создать и поддерживать так называемых «внутренних перебежчиков» в российской элите. По мнению американского профессора, Россия выдержала серьезное давление санкциями, внутренними протестами, а также справилась с открытой оппозицией. В связи с этим необходимо создать угрозу для Кремля среди российской элиты, которая могла разочароваться или засомневаться в нынешнем политическом курсе, пояснил Яновский.

Именно такие люди могут пригодиться в долгосрочной борьбе с Россией. Российский политолог отметил, что, по мнению Коткина, к такой категории можно отнести чиновников, занимающих «ключевые позиции в силовых структурах, экономическом блоке и финансовых институтах, критически воспринимающих затяжной конфликт и экономическое противостояние с Западом».

«Запад, в свою очередь, намерен использовать этот ресурс, предлагая «перебежчикам» гарантии безопасности, частичное снятие санкций и защищенный выход из текущего кризиса. Подобные предложения Коткин предлагает использовать в качестве своеобразного «пряника», мотивирующего представителей элиты действовать активнее против собственного государства, приближая сценарий распада страны», — написал Яновский в своем Telegram-канале.

Коткин также говорит о необходимости расширения внешнеполитического давления на Россию. В качестве примера такой операции он привел совместные действия израильских и турецких спецслужб по организации захвата власти в Сирии. Так они якобы хотели ослабить позиции России в регионе. Подобные операции нужно проводить до тех пор, «пока слабые звенья внутри элиты не начнут работать против государства», ожидая снятия с себя санкций и «особого отношения» со стороны Запада в будущем, разъяснил идею Коткина Яновский.

В связи с изложенной стратегией американского профессора Яновский подчеркнул, что Россия должна быть осторожна при выстраивании отношений с Соединенными Штатами Америки. По мнению российского политолога, США также стремятся разрушить союз России и Китая и ослабить своего главного соперника.

«Подобные идеи Коткина излагаются не впервые и представляют собой не просто тактический инструмент, а системную консолидированную стратегию, направленную на переформатирование России по позднесоветскому образцу», — заключил он.

По мнению Яновского, это лишь одна из множества стратегий США для ослабления России.

Президент России Владимир Путин 14 марта заявил, что администрация главы США Дональда Трампа делает все возможное, чтобы возродить отношения между Москвой и Вашингтоном. Глава государства также уточнил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает двигаться.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Путин провел телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путем переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвященные восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам этой встречи сообщил, что стороны условились обеспечить скорейшее назначение послов — России в Вашингтоне и США в Москве. Так, 6 марта Александр Дарчиев был назначен послом России в США.

13 марта у Путина состоялась встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В Вашингтоне оценили их разговор как позитивный и продуктивный.