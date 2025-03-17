Москва, 17 марта, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Актёра Театра на Таганке Дмитрия Трусова, известного также по фильму «Аджика», задержали с наркотиками в Москве. Об этом 17 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

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Уточняется, что накануне артист, находясь в салоне автомобиля, двигался в сторону дома. Авто для проверки остановили полицейские. Заметив, что 25-летний Трусов сильно нервничает, правоохранители решили провести обыск, в ходе которого обнаружили в кармане мужчины сверток с наркотиками.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков или их аналогов»).

В Театре на Таганке Трусов служит с 2021 года. В фильмографии указана лишь короткометражная картина «Аджика». Экстремальный клуб».

Как сообщало ИА Регнум, в январе на московской улице Антонова-Овсеенко сотрудники ДПС остановили для проверки такси с актером Анатолием Руденко. Поскольку пассажир занервничал, то его также решили досмотреть и нашли пакетик с порошком, приклеенный скотчем к телу актёра в районе паха. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В апреле прошлого года в подмосковных Люберцах правоохранители задержали актёра и модель Евгения Агафонова. Он вёз в машине свёрток весом более 1 кг. Экспертиза установила, что это героин.