Таруса, Калужская область, 17 марта, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Депутат городской думы и глава комиссии по ЖКХ города Тарусы Калужской области Евгений Руденко призвал россиянок чаще носить мини-юбки для улучшения демографической ситуации.

Алексей Майшев/РИА Новости

На своей странице во «ВКонтакте» Руденко заявил, что подобное мнение разделяют некоторые парламентарии Тарусы.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал он.

Депутат городской думы также прикрепил к своему посту фотографию молодой женщины в мини-юбке.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталья Агре 31 января 2024 года предложила создавать детям условия для начала романтических отношений, в частности, вернуть дискотеки в школах. Позднее, 8 февраля, Агре рассказала, что покинула занимаемую должность.

В декабре депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков заявил о необходимости женщинам рожать до тех пор, пока «рожалка» работает. Позднее комиссия Госдумы по этике отреагировала на обращение депутата Ксении Горячевой по поводу этих слов, отметив, что в них нет ничего негативного и они являются просторечным выражением, которое изредка применяется в обиходе. Сама Горячева не согласилась с выводом комиссии.