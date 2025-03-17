Курск, 17 марта, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Беспилотники центра «Рубикон» нанесли поражение технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры 17 марта опубликовало Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» настигают отступающего противника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953785" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» настигают отступающего противника

Из видео следует, что российскими военными были ликвидированы скопления живой силы, бронетехника, автомобили, в том числе американский транспорт высокой проходимости HMMWV, и квадроцикл.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта были также зафиксированы удары FPV-дронов центра «Рубикон» по колоннам техники ВСУ, покидающих курское приграничье. МО РФ также опубликовало соответствующие кадры.

12 марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российским войскам необходимо в кратчайшие сроки разгромить ВСУ, укрепившиеся на территории Курской области. Кроме того, он отметил важность возможного создания зоны безопасности вдоль границы России.

13 марта бойцы ВС РФ освободили курский город Суджа. Отмечается, что с начала боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 67 тыс. военных.