Москва, 17 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. На портале «Госуслуги» стала доступна функция создания чернового заявления на поступление детей в первый класс. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Начать прием школы должны до 1 апреля.

«Заполните черновик заявления в 1-й класс на «Госуслугах», и в день старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить», — указано в Telegram-канале Минцифры.

Там напомнили, что при приеме учитывается очередность подачи заявок. Когда черновик заявления будет сформирован, на странице появится таймер обратного отсчёта. За день до старта приёмной кампании портал направит напоминание. Прием в школу по месту прописки и в любую другую для льготных категорий продлится до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября будет проходить кампания по зачислению независимо от адреса проживания и наличия льгот. В ее рамках ребенок может попасть в выбранную школу при наличии свободных мест.

По данным министерства, в 2024 году в первую волну записи на портале сформировали 825 тыс. заявлений в 1-й класс, более 75% из которых были заполнены заранее.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в России пока не планируется сокращение срока обучения в школах с 11 лет до 10. В дальнейшем возможны обсуждения по поводу изменения системы образования, добавил он.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что стратегия развития образования до 2036 года и на перспективу до 2040 года призвана формировать конкурентоспособную систему с учетом потребностей экономики. По его словам, документ, формирующий направления работы детских садов, школ, техникумов и вузов, должен стать не просто планом действий, а полномасштабной комплексной программой.