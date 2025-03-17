Будапешт, 17 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Венгрия в ходе встречи глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе будет выступать против продолжения оказания сообществом военной помощи Украине. Об этом 17 марта заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press

По словам Сияйрто, на повестке дня встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе будет несколько предложений на тему передачи Украине средств и оружия на деньги европейских налогоплательщиков.

«Мы отправляемся в Брюссель, чтобы выступить против предложений, направленных на поддержку военных действий, и способствовать успеху мирных переговоров», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава МИД Венгрии отметил, что в данный момент ЕС оказался в международной изоляции. Это произошло из-за либеральных европейских политиков, выступающих за продолжение украинского конфликта и мешающих успеху мирных переговоров между Россией и США по этому вопросу.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта издание Euractiv со ссылкой на источник сообщило, что ЕС хочет создать добровольный фонд помощи Украине, работающий в обход вето Венгрии. Отмечалось, что страны организации будут участвовать в помощи Украине в зависимости от своего экономического веса, а часть этого финансирования будет обеспечена за счет прибыли от замороженных активов России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 15 марта призвал страны Европы наращивать собственное производство оружия и боеприпасов. Он также попросил их не забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине и в европейских странах.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции на Украине. Он также отмечал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.