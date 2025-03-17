Курск, 17 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьи наемники были замечены в Курской области. Об этом 17 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Станислав Красильников/РИА Новости Военнослужащие РФ в освобожденной Судже

«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве «серых гусей» выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», — рассказал Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Посол добавил, что МИД отправляет данные о наемниках, полученные от следственных органов и военных подразделений, странам, которые «хотели бы отреагировать на беспредел и наемничество их граждан». При этом, по словам дипломата, власти государств реагируют по-разному.

«Есть государства, которые обращаются к нам с просьбой передать данные о наемниках, и они намерены предпринимать действия по отношению к ним. Есть страны, которые стремятся всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют», — отметил Мирошник.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 3 марта рассказал, что в рядах украинских формирований против России воюют свыше 3,3 тыс. наемников. Он уточнил, что против 871 наемника на основании собранных доказательств были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, еще 652 наемника объявили в международный розыск.

Позже, 12 марта, президент России Владимир Путин подчеркнул, что иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

До этого суд приговорил к 19 годам лишения свободы наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого взяли в плен в приграничных районах Курской области.