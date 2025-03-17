Баку, 17 марта, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку для обсуждения ключевых вопросов взаимодействия двух стран. Об этом 17 марта заявили в пресс-службе органа.

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«В ходе откровенной продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки. Затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия», — сообщается в публикации

Отмечается, что лидеры двух стран продолжают находиться в постоянном контакте. Спикер Совфеда также поблагодарила азербайджанскую сторону за внимание к межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, из которого складываются межгосударственные отношения.

Встреча состоялась в рамках официального визита делегации верхней палаты парламента РФ в Баку. Кроме того, в ходе поездки Матвиенко возложила цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и приняла участие в церемонии возложения венка к мемориалу «Вечный огонь».

Как передавало ИА Регнум, 15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели неформальную трехстороннюю встречу в Москве. В ходе переговоров лидеры стран созвонились с Алиевым и обсудили ряд вопросов по развитию отношений, а также договорились встретиться в Москве 9 мая в честь празднования Дня Победы.

14 марта российский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который заявил о завершении согласования текста мирного договора между Ереваном и Баку. Путин отметил, что Москва всегда поддерживала нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого развития в Закавказском регионе. Он добавил, что обе страны могут рассчитывать на помощь РФ в достижении этих целей.