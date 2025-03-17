Владивосток, 17 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Мужчина во Владивостоке на спор присел 2 тыс. раз и попал в больницу: его ноги сильно отекли, а почки перестали нормально функционировать. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Владивостокской клинической больницы №2.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Молодой человек вдохновился идеей получить приз за демонстрацию физической силы и принял пари, по условиям которого он должен был присесть 2 тыс. раз. Однако во время приседаний он почувствовал себя плохо. Его ноги начали стремительно увеличиваться в размерах и отекать.

Вскоре он заметил, что его моча стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала. Тогда он обратился за помощью к медикам.

Результаты анализов показали, что уровень креатинина и мочевины оказался значительно выше нормы, что указывало на серьезные проблемы с почками. Помимо этого, в крови мужчины был высокий уровень уремии. Это означало, что в организме скапливаются продукты обмена веществ. Молодого человека срочно госпитализировали в отделение нефрологии. Комплексное обследование показало, что его почки работают только на 50%.

«В результате назначенного лечения острая почечная недостаточность разрешилась без диализа, но дефект остался, то есть функция почек снижена и молодой человек будет находиться на учете до полного восстановления, обычно на это требуется от от трех месяцев до года», — добавляется в сообщении.

В больнице также подчеркнули, что во время занятий спортом стоит прислушиваться к своему телу и выполнять разумную физическую нагрузку, избегая экстремальных и амбициозных испытаний. Врачи подчеркнули, что настоящая сила заключается не столько в физических достижениях, сколько в умении заботиться о своем организме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 33-летний блогер и фитнес-тренер Джастин Вики погиб во время тренировки, пытаясь поднять штангу весом 204 кг. Вики сломал шею во время выполнения упражнения в одном из тренажерных залов на индонезийском острове Бали.