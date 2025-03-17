Вашингтон, 17 марта, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Подписанные бывшим президентом США Джо Байденом указы о помиловании являются недействительными и не имеют юридической силы, так как они были подписаны автоматическим устройством, которое воспроизводит подпись. Об этом заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Susan Walsh/AP/TASS Бывший президент США Джо Байден

«Помилования» <…> объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, экс-президенту США не было дано разъяснений по поводу документов о помиловании и Байден их не одобрял. Американский лидер добавил, что его предшественник ничего не знал о таких документах, а те, кто о них знал, могли совершить преступление.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января экс-глава Белого дома смягчил приговоры около 2,5 тыс. осужденных за преступления, связанные с наркотиками. В упреждающем порядке им также был помилован ряд людей, которым Трамп угрожал уголовным преследованием.

Трамп после своей инаугурации 20 января раскритиковал Байдена за решение об упреждающем помиловании ряда лиц. В их числе экс-глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, бывший директор национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета палаты представителей конгресса США, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и дававшие показания по этому делу сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 января сравнила помилование Байденом своих родственников с анекдотом. Она также назвала такое решение бывшего американского лидера самообличительным.