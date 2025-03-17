Голая Пристань, Херсонская область, 17 марта, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Ребенок пострадал в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Рыбальче в Херсонской области. Об этом 17 марта заявили в экстренных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«ВСУ обстреляли село Рыбальче Голопристанского округа. В результате попадания артиллерийского боеприпаса в частный жилой дом ранение получил ребенок 2017 года рождения», — процитировало сообщение «РИА Новости».

За сутки украинские войска 39 раз ударили по поселениям левого берега Днепра, 18 ударов пришлось на ночное время. В экстренных службах отметили, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись девять населенных пунктов: Малая Лепетиха, Рыбальче, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Горностаевка, Каховка, Солонцы, Любимовка.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. На рынке в тот момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения. 15 марта из-за атаки ВСУ на город Алешки и село Первомаевка погибли двое мирных жителей, еще три человека получили ранения.

На следующий день цех молокозавода в городе Каменка-Днепровская Запорожской области был уничтожен в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины. Информация о пострадавших не поступала.