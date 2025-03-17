Москва, 17 марта, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко 15 марта обсудил со своим коллегой Ким Чон Гю и главой МИД КНДР Цой Сон Хи запуск регулярного стратегического диалога двух стран. Об этом 17 марта заявили в пресс-службе МИД РФ.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, включая график политических контактов на высшем и высоком уровнях», — сообщается в публикации.

Отмечалось, что во время консультаций, прошедших в Пхеньяне, был сделан упор на реализацию договоренностей, достигнутых в июне 2024 года, когда президент РФ Владимир Путин посетил страну. Кроме того, в ведомстве добавили, что обе стороны подтвердили совпадение оценок текущей международной обстановки при обмене мнениями по ключевым глобальным и региональным проблемам.

«Итоги переговоров, прошедших в теплой товарищеской атмосфере, будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений стратегического партнерства и сотрудничества между Российской Федерацией и КНДР», — сообщили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года глава российского государства и лидер КНДР Ким Чен Ын ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Путин отмечал, что таким образом были созданы условия для кардинального расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях, а также выразил уверенность, что страны продолжат совместную работу в противодействии современным угрозам и вызовам.

В начале марта Путин также публично выразил благодарность за то, что Пхеньян поддерживает Москву. Он подчеркнул, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».