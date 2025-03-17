Донецк, 17 марта, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Армия России взяла под контроль восточную часть села Вольное Поле, которое находится у административной границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области, бои за населенный пункт продолжаются. Об этом 17 марта сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Наши войска сделали рывок из Привольного в Вольное Поле, зашли на окраины села, сейчас под их уверенным контролем находится восточная часть населенного пункта, инициатива в наших руках», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Вооруженные силы России с 1 по 7 марта освободили от украинских формирований четыре населенных пункта в ДНР. Группировка войск «Центр» освободила село Андреевка, а группировка войск «Восток» — села Скудное и Привольное, а также поселок Бурлацкое.

Позже, 9 марта, группировка войск «Восток» армии России освободила Константинополь в ДНР. Также были нанесены удары по позициям ряда бригад противника возле Богатыря, Федоровки, Веселого, Воскресенки, Днепроэнергии и Разлива в ДНР. После этого сообщалось, что ВС РФ провели зачистку и закрепились в поселке. Потери противника составили более 50 военных.