Геническ, Херсонская область, 17 марта, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Жителя Херсонской области арестовали по подозрению в совершении государственной измены. Об этом 17 марта рассказали журналистам в региональном управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) России.

Иван Шилов ИА Регнум

«УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1978 года рождения, жителя Херсонской области, причастного к передаче сведений спецслужбам Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным ФСБ, в октябре 2023 года мужчина передал через родственницу представителям украинских спецслужб информацию о дислокации военнослужащих воинской части армии России в Херсонской области.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта передававшего украинским спецслужбам сведения о военных объектах жителя Иркутска приговорили к 14 годам лишения свободы. Мужчина собирал и передавал информацию о расположении стратегических объектов Минобороны, военкоматов и воинских частей.

Ранее в этот же день сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в государственной измене. Отмечалось, что задержанный по заданию куратора из Главного управления разведки минобороны Украины собрал и передал сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона.