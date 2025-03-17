Индиан-Уэллс, США, 17 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Выигрыш россиянки Мирры Андреевой в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко полностью заслужен. Об этом 17 марта заявила пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова.

Mark J. Terrill/AP/TASS Мирра Андреева

«Мирра, поздравляю! Так уверенно. Так заслуженно», — написала титулованная спортсменка в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, игра Андреевой и Соболенко прошла 16 марта, завершившись со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила чуть более двух часов. В финал 17-летняя россиянка пробилась после победы в матче с польской спортсменкой, второй ракеткой мира Игой Швентек.

В феврале Андреева одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае. Для россиянки это был первый титул категории WTA-1000 в карьере.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. В финале она сыграла вместе с россиянкой Дианой Шнайдер.