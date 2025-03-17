Москва, 17 марта, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Планирующая направлять на территорию Украины миротворцев Великобритания не в состоянии разместить космонавтов в космосе или космическую станцию. Об этом 17 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

«Британия же не может разместить космонавтов в космосе или космическую станцию, не может разместить атомоход в Арктике», — заявила она в беседе с «РИА Новости», комментируя сообщения в СМИ о планах Лондона направить миротворцев на Украину.

Дипломат отметила, что британская сторона сегодня не может построить у себя на территории даже передовые клиники. Захарова добавила, что Великобритания еще в ХХ веке проиграла научно-техническую революцию и теперь занимается эксплуатацией «кареты прошлого» — интригами, колониализмом и пиратством с воровством.

«Далеко в этом экипаже не уехать», — заметила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Британии написала, что Лондон хочет разместить на Украине свои войска в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. Уточнялось, что ряд государств, в том числе Франция, Великобритания, Турция, Канада и Австралия, ведут обсуждение возможности отправки на украинскую территорию до 30 тыс. военных.

Позднее в этот же день координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что появление миротворческой миссии на Украине воспримут как армию вторжения. Он также выразил надежду, что у президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС хватит ума не вовлекаться в конфликт.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 17 марта для комментария намерений некоторых стран Евросоюза направить «миротворцев» на Украину использовала цитату из стихотворения великого русского поэта Александра Пушкина «Клеветникам России».