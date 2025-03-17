Москва, 17 марта, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Прямые рейсы авиакомпании Vietnam Airlines между Москвой и Ханоем возобновятся спустя три года. Об этом заявили на сайте перевозчика.

Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

«С 8 мая Vietnam Airlines возобновляет прямые рейсы между Ханоем и Москвой, которые будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам», — говорится в публикации пресс-службы от 14 марта.

Ранее в марте 2022 года компания Vietnam Airlines приостановила полеты в Россию. Отмечалось, что такое решение было принято из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о намерении начать в конце марта полеты в город Нячанг центральной части Вьетнама. Отмечается, что в планах также расширить программу полетов на остров Хайнань, добавив рейсы из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга. На данный момент «Аэрофлот» совершает перелеты только в город Хошимин.

В том же месяце стало известно, что с 22 марта будут запущены прямые рейсы между Санкт-Петербургом и китайским курортом Санья на острове Хайнань. Уточнялось, что последний раз маршрут действовал пять лет назад.