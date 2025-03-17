Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Американский блогер Филип Энеуолли, известный в Сети под псевдонимом P2istheName и имевший аудиторию в 4 млн человек, скончался на 27-м году жизни. Об этом 17 марта сообщает агентство People.

Отмечается, что тело блогера было обнаружено 14 марта в комнате по обработке корреспонденции на почте. Факт смерти молодого человека подтвердила его мать, попросив об уважении к личной жизни его семьи.

Комментарии по поводу причин внезапной гибели американца не приводятся. Результаты судебно-медицинской экспертизы не разглашались. Последний контент блогера был опубликован две недели назад: он рассказывал о планах переехать из Лос-Анджелеса в Атланту.