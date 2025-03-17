Донецк, 17 марта, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Армия России улучшает свои позиции на северско-соледарском и краснолиманском направлениях, а также расширяет зону контроля на курахово-угледарском направлении. Об этом 17 марта рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Если брать курахово-угледарское направление, то видим постепенное продвижение и расширение зоны контроля со стороны бойцов Вооруженных сил РФ. Встречные бои фиксируются на подступах к населенному пункту Богатырь. <…> И северско-соледарское направление — также видим пусть незначительное, но все же улучшение позиций наших подразделений, равно как и на краснолиманском направлении», — уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы ДНР, ВС РФ продолжают держать под контролем ситуацию на всей линии фронта в республике.

Ранее, 16 марта, Пушилин сообщал, что армия России стабилизировала ситуацию на красноармейском (покровском) направлении, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали резервы из Курской области. Он добавил, что наиболее активное продвижение ВС РФ наблюдается на великоновоселковском направлении.

Об улучшении положения ВС РФ под Красноармейском Пушилин также рассказал 9 марта. Тогда он также отмечал, что украинские формирования начали перебрасывать дополнительные силы с курского направления. Глава ДНР отметил, что украинское командование отдает приказы о контратаках, не жалея личного состава ВСУ.