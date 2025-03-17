Нижний Тагил, Свердловская область, 17 марта, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Приговор в виде 16 лет лишения свободы за государственную измену в отношении бывшего инженера-технолога «Научно-производственной корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) Данила Мухаметова признан вторым апелляционным судом общей юрисдикции законным. Об этом 17 марта рассказали в Свердловском областном суде.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС Данил Мухаметов

Представитель суда в беседе с Lenta.ru уточнил, что Мухаметов подал апелляционную жалобу на судебное решение, однако не смог его обжаловать. Апелляционный суд постановил, что оснований для отмены приговора не имеется, и судебный акт вступил в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября 2024 года жителя Нижнего Тагила Мухаметова признали виновным в госизмене за то, что с сентября 2022 года по март 2023-го он вместе с работавшей на УВЗ женой Викторией передавал украинской спецслужбе сведения военно-технического характера.

Перед этим, 11 октября, жену Мухаметова приговорили к 12,5 года колонии общего режима по делу о государственной измене за продажу украинским спецслужбам информации об оборонном предприятии.

Супругов задержали в начале апреля 2023 года. Уточнялось, что фигуранты дела передали Киеву чертежи с оборонного предприятия за 100 тыс. рублей и эта информация может быть использована против Вооруженных сил РФ в условиях проведения спецоперации.