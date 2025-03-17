Абакан, 17 марта, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший 17 марта в торговом центре на улице Пушкина в Абакане, потушили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

кадр из вдиео

«Пожар в торговом центре потушен», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пожарные ликвидировали открытое горение на четвертом этаже здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огнеборцы проводят проливка очага пожара.

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Сигнал о пожаре в ТЦ в Абакане поступил в 08:10 мск. Возгорание началось на верхнем этаже здания. К ликвидации привлекли 32 пожарных и 12 единиц техники. Из ТЦ были эвакуироваеы 10 человек.

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