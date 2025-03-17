Вашингтон, 17 марта, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Сторонники президента США Дональда Трампа обеспокоены его здоровьем после удара американского лидера микрофоном по лицу. Об этом сообщило NDTV.

Кадр из видео

Жители США заявили, что не понимают, как журналистка смогла так приблизиться к главе Белого дома и американская Секретная служба не предприняла при этом никаких мер.

Отмечалось, что на микрофоне также могло находиться огромное количество микробов, включая опаснейшие патогены. В связи с инцидентом сторонники американского президента призвали усилить его охрану.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 марта одна из журналисток задела микрофоном лицо Трампа в ходе его общения с прессой на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. Она сразу извинилась за инцидент.

Президент США с удивлением посмотрел на женщину, поднял брови и сказал, что она теперь «стала предметом большой истории». Он также спросил остальных журналистов, видели ли они произошедшее.