Жители США выразили беспокойство из-за удара Трампа микрофоном по лицу
NDTV: американцы беспокоятся о здоровье Трампа после удара микрофоном по лицу
Вашингтон, 17 марта, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Сторонники президента США Дональда Трампа обеспокоены его здоровьем после удара американского лидера микрофоном по лицу. Об этом сообщило NDTV.
Жители США заявили, что не понимают, как журналистка смогла так приблизиться к главе Белого дома и американская Секретная служба не предприняла при этом никаких мер.
Отмечалось, что на микрофоне также могло находиться огромное количество микробов, включая опаснейшие патогены. В связи с инцидентом сторонники американского президента призвали усилить его охрану.
Как сообщало ИА Регнум, 15 марта одна из журналисток задела микрофоном лицо Трампа в ходе его общения с прессой на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. Она сразу извинилась за инцидент.
Президент США с удивлением посмотрел на женщину, поднял брови и сказал, что она теперь «стала предметом большой истории». Он также спросил остальных журналистов, видели ли они произошедшее.