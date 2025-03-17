Москва, 17 марта, 2025, 09:52 — ИА Регнум. В результате аварии с участием нескольких автомобилей на Ленинградском шоссе в Москве частично перекрыто движение. Об этом 17 марта сообщил столичный департамент транспорта.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что авария с участием нескольких автомобилей произошла у дома 16А, строение 4 на Ленинградском шоссе. На месте ДТП работают сотрудники городских оперативных служб.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 2,6 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в Telegram-канале дептранса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта на внешней стороне 75-го км МКАД также произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На тот момент движение транспорта по автодороге велось по трем полосам из пяти.