Санкт-Петербург, 17 марта, 2025, 09:54 — ИА Регнум. 16 марта в Санкт-Петербурге состоялся концерт лауреатов национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». В этом году создатели премии решили представить на сцене не только лучшие песни 2024 года, но и самые популярные композиции, удостоенные статуэтки ранее, и легендарные композиции прошлого.

«Русское радио» В Санкт-Петербурге прошёл концерт лауреатов премии «Золотой граммофон»

Первой песней, прозвучавшей со сцены, стала «Священная война» Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Её исполнили все артисты, которым в этот вечер предстояло выйти на сцену. Следом прозвучала песня «Солнечный круг», которую звезды спели вместе с юными артистами. Также Елена Север исполнила патриотическую композицию «Верните память».

«Русское радио» В Санкт-Петербурге прошёл концерт лауреатов премии «Золотой граммофон»

«Судьба Родины, её будущее зависят от каждого из нас. И мы должны жить ради будущего, ради детей, во имя света и любви. Мы не могли обойти стороной юбилей Победы. Так пусть же с нашего мероприятия открывается серия торжеств по случаю 80-летия Великой Победы», — открыла патриотическое вступление Елена Север.

Зрители приветствовали композиции стоя. Как отметили организаторы, для «Русского радио» было крайне важно, чтобы в программу вошли песни, посвященные войне, и чтобы концерт напомнил о важности сохранения памяти и отдал дань уважения этим страницам истории.

«Русское радио» В Санкт-Петербурге прошёл концерт лауреатов премии «Золотой граммофон»

В числе артистов, выступивших в этот вечер, были Лариса Долина, Денис Майданов, «Земляне», Artik & Asti, Владимир Пресняков, Dabro, Reflex, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юрий и Владимир Киселёвы, Артур Пирожков, Serebro, Александр Шоуа и группа «Непара», Александра Воробьева, Марина Бриз, Александр Панайотов, Хабиб, Анастасия Барашкова & Samoel.

«Москва и Санкт-Петербург — два прекрасных города. Правильно, что сегодня здесь звучат песни не только этого года, но и легендарные. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы. Это знаковая для нас дата, и песни, которые прозвучали в начале, — это подготовка к праздничным мероприятиям», — заявила Лариса Долина.