Вашингтон, 17 марта, 2025, 09:45 — ИА Регнум. США уведомили Европейский союз о том, что они выйдут из международной группы, которая ведет расследования, в том числе против России из-за украинского конфликта. Об этом 17 марта сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало европейских чиновников о том, что Вашингтон выйдет из международной группы, созданной для расследования действий сил, ответственных за конфликт на Украине», — говорится в публикации.

Уточняется, что действующая американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом приняла такое решение по программе по перераспределению государственных расходов.

По словам автора публикации, названная группа, к которой США присоединились в 2023 году, также занимается расследованиями против Белоруссии, КНДР и Ирана. Как ожидается, Вашингтон объявит о своем выходе из нее 17 марта в письме членам Евроюста.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф 17 марта заявил, что США обсуждают разрешение конфликта на Украине с заинтересованными странами Европы. Он добавил, что американская сторона работает по этому вопросу с Францией, Великобританией, Норвегией, Финляндией и другими государствами.

Позднее в этот же день председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков отметил, что в Европе рассчитывают на то, что Трамп не сможет договориться с Россией о завершении украинского конфликта. По его мнению, при этом западные политики недооценивают философию американского президента, который не отступит в этом вопросе просто так.