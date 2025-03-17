Владивосток, 17 марта, 2025, 09:32 — ИА Регнум. Суд в Приморском крае вынес приговор по делу о заражении туберкулезом 12 детей в школьной столовой предпринимателю и его кухонному работнику. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Приморье осуждены предприниматель и его работник за нарушение правил организации питания детей в школе и за распространение туберкулеза среди учащихся», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Уточняется, что обвиняемых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), а работницу пищеблока виновной по ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного официального документа»).

В ходе заседания суда было установлено, что индивидуальный предприниматель взял больного туберкулезом кухонного работника без подтверждающего прохождение медицинской комиссии документа, в результате чего этим заболеванием заразились 12 детей.

Заражение туберкулезом у учеников школы в Дальнегорске было выявлено в апреле 2024 года. Источником распространения инфекции оказался сотрудник школьной столовой.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля в одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, в результате чего отравились 25 детей. При организации питания в школе, осуществляемой на основании муниципального контракта с АО «Комбинат питания», нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. После этого в учебном заведении провели дезинфекцию всех помещений, включая пищеблок, классы и места общего пользования.