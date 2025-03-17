Кейптаун, 17 марта, 2025, 09:17 — ИА Регнум. Один из ученых совершил нападение на своих коллег на исследовательской базе ЮАР Sanae IV в Антарктиде. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на южноафриканского министра окружающей среды Диона Джорджа.

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По его словам, между руководителем исследовательской группы и одним из ученых возник конфликт, в ходе которого последний напал на своего оппонента.

«Вы можете себе представить, каково это — находиться в тесноте, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — отметил Джордж.

Южноафриканский министр уточнил, что находящиеся на базе ученые перед экспедицией из-за суровых условий работы проходят психологическое освидетельствование. Он добавил, что прибывшие для изучения климата Антарктиды исследователи проведут на базе еще не менее девяти месяцев из-за экстремальных погодных условий.

Уточняется, что сообщение с Sanae IV с просьбой о спасении поступило на минувшей неделе и в нем говорится о том, что совершивший нападение является угрозой для всей команды. При этом поведение мужчины «вызывает глубокую тревогу», так как он угрожал убить одного из коллег и был обвинен в сексуальном насилии над другим исследователем.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта пять человек пострадали в результате вооруженного нападения на автовокзале в израильской Хайфе. Уточнялось, что охранник автовокзала смог нейтрализовать нападавшего выстрелом из огнестрельного оружия.

По словам журналиста Амита Сегаля, в автобусном терминале злоумышленник напал с ножом на посетителей. Гражданам в тот момент рекомендовали избегать посещения района близ автостанции.