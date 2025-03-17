Москва, 17 марта, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Так, 13 дронов сбиты над Астраханской областью, три — над Калмыкией, два — над Брянской областью и Кубанью, еще по одному — над Ростовской и Волгоградской областями.

«Всего начиная с 18:20 мск 16 марта до 07:00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве.

Из них 36 уничтожены над Курской, 13 — над Астраханской, семь — над Орловской, четыре — над Волгоградской областями. По три дрона сбиты над Брянской, Ростовской областями и Калмыкией, еще два — над Краснодарским краем и один — над Тульской областью.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин утром 17 марта проинформировал о том, что украинская армия ночью пыталась атаковать регион, в том числе объекты топливно-энергетического комплекса, беспилотниками.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны ВСУ в ночь на 17 марта сбиты над Тарасовским и Чертковским районами.