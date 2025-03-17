Тернейский район, Приморский край, 17 марта, 2025, 09:28 — ИА Регнум. В Приморском крае полиция ищет свидетелей незаконного отстрела уссурийских пятнистых оленей. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

Об отстреле животных в полицию сообщили зоозащитники. Останки 20 оленей нашли на промплощадке в районе поселка Пластун. Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

«Полиция просит граждан, располагающих информацией об обстоятельствах случившегося или ставших его очевидцами, обращаться по телефонам: 102, 8 (42 373)3 21 71», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Приморского края со своей стороны сообщила, что в Тернейском районе на дороге Рудная Пристань — Терней недалеко от моста через реку Джигитовку обнаружено 25 шкур пятнистых оленей.

Уссурийский пятнистый олень относится к редким видам животных и занесен в Красную книгу.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Забайкальском крае стадо краснокнижных антилоп-дзеренов выбежало на жележнодорожное полотно. Следовавший в этом же направлении поезд сбил животных. Администрация железной дороги начала служебное расследование.