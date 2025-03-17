Лондон, 17 марта, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Скончавшаяся в 2022 году пенсионерка из британского города Уитстабл (графство Кент) Хильда Леви оказалась тайной миллионершей. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Утоняется, что в ходе недавнего оглашения завещания покойной стало известно, что женщина был очень богата и оставила 1,4 млн фунтов стерлингов (порядка 155 млн рублей) четырем благотворительным организациям из Кента и Лондона.

При этом главы указанных благотворительных организаций оказались очень удивлены произошедшим, потому что при жизни пенсионерка не контактировала с ними и не участвовала в их работе. Соседи Леви отметили, что не знали о богатстве покойной, дом и сад которой были плохо ухожены.

Джули Хант из Уитстабла исследовала жизнь женщины, установив, что та родилась в Кельне, во времена холокоста потеряла всю семью и в возрасте 16 лет сбежала в Британию в 1941 году. Там ее удочерила Эллен Джеффери из Уитстабла, и в 1958 году Леви получила британское гражданство, после чего много лет работала секретаршей. Исследовательнице так и не удалось узнать, откуда у женщины появились такие большие деньги, однако она установила, что у той был состоятельный дядя в США, являвшийся партнером в крупной компании по торговле кофе. Он завещал свое состояние братьям, дальним родственникам и благотворительным организациям.