Вашингтон, 17 марта, 2025, 08:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social мем, который высмеивает бывшего главу Белого дома Джо Байдена.

Truth Social

На картинке с мемом изображена стена с тремя портретами. На первом изображен улыбающийся Трамп во время своего первого президентского срока в период с 2017 по 2021 год, на втором — проставляющая подпись Байдена на листе бумаги машинка в период с 2021 по 2025 год, и на третьем — действующий глава Белого дома с суровым лицом в свой нынешний срок на посту главы государства.

Мем обыгрывает утверждение новой американской администрации о том, что многие документы с подписью Байдена во время нахождения того у власти заверялись с помощью машинки для проставления автографов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Трамп встретился в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте, после чего они почти час общались с журналистами. При этом, когда журналисты выходили из Овального кабинета, генсек наклонился к президенту США и отметил, что Трамп продолжительно общается с прессой. В то время как Байден, как известно, не особо жаловал представителей СМИ. Трамп ответил на это, что провел с журналистами больше времени, чем его предшественник за весь президентский срок, а Рютте уточнил, что это произошло «прямо сейчас». После этой реплики оба посмеялись.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 марта заявил, что Байден спал, пока его жена Джилл Байден проводила встречи с правительством США. Он добавил, что именно такое управление государством привело к катастрофическим последствиям для американской экономики и дефициту в торговле, который достиг 1 трлн долларов.