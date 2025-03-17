Москва, 17 марта, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Страны Европы надеются на то, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о завершении украинского конфликта. Об этом 17 марта заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Серегй Корсун ИА Регнум

«Расчет европейцев состоит в том, что у Трампа не получится договориться с Москвой. И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом и скажут: «Мы же говорили!» — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, при этом политики Запада недооценивают философию американского лидера, которой он придерживается для поиска решений по завершению конфликта на Украине, так как Трамп решил взяться за этот вопрос не для того, чтобы отступить в нем просто так.

«Их (страны Европы. — Прим. ред.) расчет прост, как пять копеек», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта Трамп заявил, что шансы на успешное урегулирование конфликта на Украине «очень хорошие». По его словам, в выходные дни было проделано много работы по этому вопросу.

Ранее в этот же день стало известно, что телефонный разговор главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным намечен на вторник, 18 марта. Отмечалось, что в ходе него президенты РФ И США хотят обсудить вопрос территорий.

До этого, 12 февраля, Путин уже проводил телефонный разговор с Трампом. В ходе него лидеры двух стран обсуждали вопросы двусторонних отношений, а также тему урегулирования ситуации на Украине. Президенты России и США согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путем переговоров.