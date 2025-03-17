Москва, 17 марта, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетит РФ с официальным визитом. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Уточняется, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Таджикистана с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, Путин с Рахмоном также намерены обменяться мнениями по вопросам актуальных региональных проблем.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Путин, Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели в Москве неформальную трёхстороннюю встречу, в ходе которой созвонились со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время беседы лидеры государств обсудили актуальные вопросы.

Также Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.