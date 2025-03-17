Москва, 17 марта, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Летняя погода в ближайшие дни уйдет с юга европейской части России. Об этом 17 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской [части] России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под плюс 30 была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — плюс 16 градусов, это же все-таки летняя ночь», — процитировал Вильфанда ТАСС.

Синоптик отметил, что, начиная с сегодняшнего дня, начнется постепенное изменение ветрового режима с юго-западного на западный. При этом температура снизится до плюс 21–23 градусов Цельсия. Завтра, 18 марта, она будет в среднем 10–12 градусов. Начиная с 19 марта — до плюс шести — девяти градусов. Он добавил, что такой температурный режим будет нормальным для марта.

Как сообщил Вильфанд, на юге России температурные рекорды отмечались во многих регионах. Так, 15 марта в Симферополе рекорд составил плюс 24,3 градуса. Предыдущий температурный рекорд — плюс 21 градус — был зафиксирован в 1937 году. В Краснодаре 14 марта температура была плюс 28,5 градуса. Это был рекорд, предыдущий наблюдался в 1923 году.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве и Подмосковье 17 марта объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Также предупреждение о гололедице коснулось ряда регионов центральной части России, в том числе Белгородской, Курской, Брянской, Тверской, Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской областей.