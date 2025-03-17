Вашингтон, 17 марта, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Американский предприниматель, мультимиллиардер и владелец компании Space X Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) видеообращение астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс, застрявших на Международной космической станции (МКС), в котором те поблагодарили новую американскую администрацию президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.

John Raoux/AP/TASS Астронавт NASA Сунита Уильямс

«Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и президентом США Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос. Мы благодарны им за то, что они находятся на своем посту», — заявил на видеозаписи Уилмор.

Его коллега Уильямс также поблагодарила новую администрацию США и добавила, что надеется на скорое возвращение на Землю.

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Владелец Space X добавил под опубликованным видео астронавтов эмодзи в виде сердечек и ракет.

Как сообщало ИА Регнум, космический корабль Starliner американской компании Boeing доставил Уилмора и Уильямс на МКС еще 5 июня 2024 года, где астронавты должны были находиться в течение примерно недели. Однако из-за выявленных при стыковке проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия испытательная миссия затянулась. В итоге было решено, что Starliner вернется на Землю без экипажа, а астронавты застряли на МКС.

Позднее, 16 марта корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым в составе экипажа пристыковался к МКС. На нем застрявшие на станции на девять месяцев астронавты миссии Starliner должны вернуться на Землю.