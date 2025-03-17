Москва, 17 марта, 2025, 07:57 — ИА Регнум. На внешней стороне 75-го км Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«На внешней стороне 75-го километра МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями… Движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в данный момент на месте аварии проводят работы сотрудники городских оперативных служб, обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта служебный автомобиль замглавы МЧС РФ Романа Курынина попал в ДТП на территории Тульской области. Уточнялось, что в результате аварии нет пострадавших.