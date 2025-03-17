Вашингтон, 17 марта, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что шансы на успешное урегулирование конфликта на Украине «очень хорошие». Об этом президент сказал журналистам на борту своего самолета.

Jose Luis Magana/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем. Может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — заключил американский лидер.

По словам Трампа, за минувшие выходные было проделано много работы.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным намечен на вторник, 18 марта. Пресс-пул Белого дома уточнил, что во время разговора лидеры планируют обсудить вопрос территорий.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал зарубежных политиков, которые хотят отправить на Украину миротворцев, «идиотами» и призвал их советоваться с американским президентом, прежде чем «оказывать военную помощь неонацистам в Киеве».