Трамп оценил шансы на успешное завершение военных действий на Украине
Трамп заявил, что шансы на завершение конфликта на Украине очень хорошие
Вашингтон, 17 марта, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что шансы на успешное урегулирование конфликта на Украине «очень хорошие». Об этом президент сказал журналистам на борту своего самолета.
«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем. Может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — заключил американский лидер.
По словам Трампа, за минувшие выходные было проделано много работы.
Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным намечен на вторник, 18 марта. Пресс-пул Белого дома уточнил, что во время разговора лидеры планируют обсудить вопрос территорий.
12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал зарубежных политиков, которые хотят отправить на Украину миротворцев, «идиотами» и призвал их советоваться с американским президентом, прежде чем «оказывать военную помощь неонацистам в Киеве».