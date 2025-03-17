Вашингтон, 17 марта, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Вопрос территорий и контроля над АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине обсудят президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. С таким заявлением перед журналистами на борту своего самолёта выступил американский лидер.

Zuma/TASS Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«Я думаю, мы будем говорить о территориях… Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — пояснил Трамп.

Он добавил, что переговорщики с обеих сторон уже обсудили многое, в том числе разделение определённых активов.

Как сообщало ИА Регнум, на 18 марта запланирован телефонный разговор Трампа с Путиным. До этого лидеры общались в феврале. Президенты США и России обсуждали вопросы двусторонних отношений, а также тему урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть разрешён путём переговоров.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 16 марта заявил, что в рамках диалога по Украине обсуждается «потенциальная договорённость по Чёрному морю», а также территориальные уступки со стороны киевского режима и тема Запорожской АЭС.

Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.