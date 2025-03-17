Москва, 17 марта, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 16 марта высказала своё отношение к намерениям некоторых стран Евросоюза направить «миротворцев» на Украину.

Петр Ковалев/ТАСС Маргарита Симоньян

Симоньян для комментария «миротворческих посылов» использовала цитату из стихотворения Александра Пушкина «Клеветникам России».

По мнению журналиста, России в этой ситуации остается процитировать великого Пушкина.

«Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов», — пригласила европейцев Симоньян.

Ранее главред «прошлась» по гимну Украины. Её всегда поражали в нём слова о том, что страна еще не умерла.

Как сообщало ИА Регнум, власти Британии хотят разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. Ряд стран, включая Францию, Великобританию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин ранее напоминал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.